Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: koonsiri boonnak / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Astroares рассказала о том, что из-за полученного в результате травмы повреждения мозга два месяца провела в коме. По словам девушки, это время по ощущениям было больше похоже не на длительный сон, а на бесконечные галлюцинации.

«Мне казалось, что прошло много времени, но я не могла точно определить, сколько именно. При этом я не слышала звуков и не чувствовала никаких запахов, но эти месяцы не исчезли из моей жизни — у меня были странные и пугающие галлюцинации», — написала автор.

Она уточнила, что ее видения были связаны с болезненными медицинскими процедурами, что отчасти могло быть отражением действительности, так как она была в реанимации. Кроме того, ей виделись пытающиеся воспользоваться ею педофилы и другие неприятные картины. Также девушка во время комы пребывала в полной уверенности, что она находится в госпитале в Копенгагене, хотя она никогда не бывала ни в этом городе, ни вообще в Дании.

«Я знаю, что родители включали мне аудиосообщения от моих друзей, но я их не слышал. Интересно, что после выхода из комы я знала наизусть две песни моего любимого исполнителя, которые никогда раньше не слышала, и я точно знаю, что родители включали мне и его треки, пока я была в реанимации», — добавила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как оказалась в затруднительной ситуации во время прохождения теста на наркотики. Ей необходимо было сдать его в клинике в присутствии стоящего за дверью туалета врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине. Ее протяженность составит 40 километров

    Посол рассказал о десятках совместных проектах России и Китая

    Снижение товарооборота России и Китая объяснили

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Путешествующий по миру россиянин объяснил рвение соотечественников в США

    Впавшая на два месяца в кому девушка рассказала о пугающих галлюцинациях

    Юрист перечислила вступающие в силу с сентября изменения для водителей в России

    Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

    200-килограммовый россиянин отказался покинуть дом после взрыва

    Получившая большой срок наемница ВСУ обжаловала свой приговор в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости