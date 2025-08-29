Зеленский посетил открытие мемориального военного кладбища под Киевом

Под Киевом прошло открытие Национального мемориального военного кладбища, которое также посетил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Под Киевом с задержкой в год открыли Национальное военное мемориальное кладбище. Сегодня там произошло первое захоронение, которое посетил Зеленский. Похоронили тела пятерых неизвестных солдат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас завершено строительство лишь первого комплекса на 6000 мест из 120-130 тысяч запланированных.

Ранее стало известно, что украинские военные бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Как рассказал боец российских войск с позывным Степа, украинские военные массово сбрасывали тела сослуживцев в окопы и отступали.