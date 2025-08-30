Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Головчино. Дрон ВСУ атаковал автомобиль. «Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — рассказал Гладков.

Он добавил, что медики госпитализировали пострадавших. Повреждения получила машина, был посечен фасад здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Тогда пострадал один человек.