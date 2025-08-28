Россия
22:16, 28 августа 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Гладков: ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области, ранен мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 28 августа, атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что в городе Шебекино был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.

«В Валуйском округе в селе Соболевка дрон нанес удар по частному дому — выбиты окна и поврежден фасад. Также осколками посечены два легковых автомобиля», — написал Гладков.

За день ВСУ нанесли удары по ряду населенных пунктов области: Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, Никольское, Ясные Зори, Таврово, Красный Октябрь, Новый Оскол, Соболевка, Казинка, Берёзовка, Грузское, Беленькое.

Ранее сообщалось, что боец самообороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов попал под артиллерийский удар в Белгородской области.

    Все новости