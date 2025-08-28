Боец самообороны попал под артиллерийский удар в российском регионе

Гладков заявил, что боец самообороны Терехов попал под артиллерийский удар

Боец самообороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов попал под артиллерийский удар в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Его сослуживцы оказали ему первую помощь и доставляли в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжелыми», — написал чиновник, отметив, что спасти бойца не удалось.

Гладков выразил соболезнования родным и близким бойца, а также пообещал оказать всю необходимую помощь его супруге и двум детям. Помимо того, добавил чиновник, Терехова представят к государственной награде.

Ранее сообщалось, что мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на Белгородскую область. Речь идет об ударах ВСУ по селам Борки и Бочковка.