Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС в отношении России

Сийярто: Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине

Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

В его публикации говорится, что сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС «мы столкнемся с цунами сторонников войны». Также Сийярто написал о больших деньгах и оружии для Украины, принудительном вступлении в ЕС, начале военной операции и огромном давлении с целью заставить Венгрию отказаться от ее позиции сторонников мира. Он подчеркнул, что Будапешт не поддержит ни одно решение, которое будет противоречить позиции Венгрии или мешать установлению мира.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала заявление с осуждением ударов по Киеву.