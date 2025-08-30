Глава российского региона рассказал об отражении ночной атаки ВСУ

Слюсарь: Беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 30 августа при помощи дронов попытались атаковать Ростовскую область. Благодаря работе противовоздушной обороны атаки были отражены, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе», — поделился чиновник.

Он также сообщил, что никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений нет.

В эту ночь также прогремели взрывы над Краснодаром. После них в городе начался пожар.