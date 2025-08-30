На Украине оценили продвижение реализации ресурсной сделки с США

Глава Минэкономики Украины Соболев: Ресурсная сделка с США хорошо продвигается

Ресурсная сделка Украины и США очень хорошо продвигается. Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев агентству Bloomberg.

По его словам, США и Украина работают над созданием совместного фонда в рамках ресурсной сделки и скоро будут запущены торги лицензиями на разработку месторождений. Речь идет о литии. Фонд предназначен для восстановления Украины. Он «очень хорошо продвигается», — сказал Соболев.

Кроме того, он отметил, что в сентябре будет обсуждаться, какие компании смогут получить выгоду от первых инвестиций в рамках соглашения. Также, по его словам, Украина будет выставлять на аукцион больше лицензий для того, чтобы американские или другие компании могли добывать полезные ископаемые.

Ранее сообщалось, что правительство Украины проведет аудит участков добычи стратегически важных ископаемых, чтобы выставить неэффективно используемые месторождения на торги с участием американских компаний.