Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 30 августа 2025Бывший СССР

Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы Парубия

Издание «Страна.ua» опубликовало первое фото предполагаемого убийцы Парубия
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Holt / Getty Images

Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове. Соответствующее фото приводит в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

На нем можно заметить человека в желтой каске на мотоцикле, а также с рюкзаком на спине. Предположительно, он является курьером одной из служб, занимающихся доставкой еды.

«Во Львовской области идут поиски стрелка, убившего Парубия, задействованы все службы, заявил глава ОВА Козицкий», — дополнительно отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Парубий убит во Львове. В частности, в Telegram-канале украинской полиции появилась публикация о том, что во время стрельбы в Сиховском районе Львова был убит «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове застрелили одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. Россия обвиняет его в гибели сотен людей в Донбассе

    Трамп придумал новый способ отправить войска на Украину

    В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

    Бывший тренер грозненского «Ахмата» рассказал о работе под давлением

    Стала известна роль Парубия во время стрельбы на Майдане в 2014 году

    В российском городе нашли ногу Сталина

    Внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

    Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы Парубия

    Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в российском регионе

    Раскрыта неожиданная информация о напавшем на бывшего спикера Верховной Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости