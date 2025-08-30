Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы Парубия

Издание «Страна.ua» опубликовало первое фото предполагаемого убийцы Парубия

Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове. Соответствующее фото приводит в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

На нем можно заметить человека в желтой каске на мотоцикле, а также с рюкзаком на спине. Предположительно, он является курьером одной из служб, занимающихся доставкой еды.

«Во Львовской области идут поиски стрелка, убившего Парубия, задействованы все службы, заявил глава ОВА Козицкий», — дополнительно отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Парубий убит во Львове. В частности, в Telegram-канале украинской полиции появилась публикация о том, что во время стрельбы в Сиховском районе Львова был убит «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».