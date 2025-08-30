Россия
07:47, 30 августа 2025Россия

Почти 100 дронов ночью атаковали Россию

Минобороны сообщило об уничтожении 86 дронов ВСУ за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько регионов России. Атаки были отражены, уничтожено 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего дронов сбито над акваторией Черного моря — 30. Еще 15 летательных аппаратов ликвидировали над Крымом, а 13 — над Ростовской областью. Кроме того, 11 беспилотников уничтожили над Кубанью.

Еще пять БПЛА сбили над Брянской областью, четыре — над Белгородской. По два дрона уничтожено над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской.

Ранее сообщалось, что после взрывов в Краснодаре начался пожар.

