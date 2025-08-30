Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 30 августа 2025Бывший СССР

Порошенко прокомментировал убийство Парубия

Порошенко пообещал найти исполнителей убийства экс-спикера Рады Парубия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал гибель экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Его пост опубликован в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бывший украинский лидер пообещал найти виновных в убийстве Парубия. «Мы приложим все усилия, чтобы найти исполнителей», — написал он.

О смерти бывшего председателя Рады стало известно 30 августа. Как сообщало издание «Страна.ua», согласно основной версии, он мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИЛ России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предположил, что поводом для расправы над Парубием могут быть его связи с Порошенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Выжившая при поджоге Дома профсоюзов высказалась о ликвидации Парубия

    Соратники Парубия назвали возможную причину его ликвидации

    Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

    Страна БРИКС решила срочно созвать сторонников из-за Трампа

    Швейцарские производители золота отказались переносить производство в одну страну

    На Западе развенчали миф о похищенных украинских детях

    Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку

    40-летние люди вдруг решили, что они выглядят на 20. Они боятся старости и молодятся. Почему это даже полезно?

    Порошенко прокомментировал убийство Парубия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости