Порошенко пообещал найти исполнителей убийства экс-спикера Рады Парубия

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал гибель экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Его пост опубликован в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бывший украинский лидер пообещал найти виновных в убийстве Парубия. «Мы приложим все усилия, чтобы найти исполнителей», — написал он.

О смерти бывшего председателя Рады стало известно 30 августа. Как сообщало издание «Страна.ua», согласно основной версии, он мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИЛ России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предположил, что поводом для расправы над Парубием могут быть его связи с Порошенко.