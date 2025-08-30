Украинских беженцев обвинили в незаконном получении пособий в Польше

Mysl Polska: Украинские беженцы три года незаконно получали пособия в Польше

Украинские беженцы с начала конфликта в 2022 году получали незаконным образом пособия. Об этом написал портал Mysl Polska.

В публикации уточняется, что украинцы воровали у поляков в рамках программы «500+» с начала кризиса в 2022 году. «Организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле», — отмечается в статье.

Журналисты утверждают, что из польской казны было похищено от 30 миллионов злотых — не менее 65 миллионов рублей.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским беженцам. Документ предлагает бесплатно предоставлять медицинское обслуживание и соцобеспечение безработным беженцам с Украины. Комментируя свое решение, глава государства заявил, что в случае принятия закона украинцы оказываются в привилегированном по отношению к гражданам Польши положении.