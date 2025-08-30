Из жизни
21:28, 30 августа 2025Из жизни

В Москве прошел первый парад корги

Более 600 корги приняли участие в костюмированном параде на ВДНХ в Москве
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В субботу, 30 августа, на ВДНХ в Москве прошел первый парад корги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основной темой костюмированного мероприятия стали советские мультфильмы, а также лето, счастье и позитив. Участие в параде приняли более 600 корги, которые колонной прошли от арки Главного входа ВДНХ до Узбекского парка.

В рамках мероприятия также состоялся конкурс костюмов и забег. Гонки проходили в несколько этапов, по их итогам жюри определило трех самых быстрых собак. Также питомцы могли испытать себя на полосе препятствий.

Парад корги на ВДНХ.

Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В мае в Москве в парке «Ходынское поле» прошел двухдневный зоофестиваль «Лапки». . Спаниели и пудели, корги и лабрадоры, овчарки и чистокровные «дворяне», лисы и минипиги носились по газонам, играли и обнюхивали друг друга, в то время как их хозяева слушали полезные лекции, участвовали в мастер-классах и помогали бездомным животным из приютов.

