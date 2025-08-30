В российском регионе перевернулось судно с людьми

В Тыве на реке Малый Енисей перевернулось маломерное судно с людьми

В Республике Тыва на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что маломерное судно типа «Борус» с пассажирами и судоводителем опрокинулось в субботу, 30 августа, в Каа-Хемском районе российского региона.

Специалисты проводят на месте поисково-спасательную операцию. Тем временем Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

В июле прогулочный катер с людьми перевернулся и пошел ко дну на Волге. На борту были минимум три человека. Им на помощь пришли отдыхающие на берегу люди.

