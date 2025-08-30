Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 30 августа 2025Россия

В российском регионе перевернулось судно с людьми

В Тыве на реке Малый Енисей перевернулось маломерное судно с людьми
Алина Черненко

Фото: МЧС России / ТАСС

В Республике Тыва на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что маломерное судно типа «Борус» с пассажирами и судоводителем опрокинулось в субботу, 30 августа, в Каа-Хемском районе российского региона.

Специалисты проводят на месте поисково-спасательную операцию. Тем временем Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

В июле прогулочный катер с людьми перевернулся и пошел ко дну на Волге. На борту были минимум три человека. Им на помощь пришли отдыхающие на берегу люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

    Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

    В российском регионе перевернулось судно с людьми

    На трассе М3 «Украина» появится новый платный участок

    Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС в отношении России

    Экономист назвал срок возвращения более доступной ипотеки

    Предсказано будущее рубля в сентябре

    Цекало высказался о суде из-за алиментов с сестрой Веры Брежневой

    Артемий Лебедев назвал способ отличить настоящую Лабубу от поддельной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости