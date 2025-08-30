Мир
20:16, 30 августа 2025

В Йемене подтвердили смерть премьер-министра страны от израильского авиаудара

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Osamah Abdulrahman / AP

Власти Йемена подтвердили смерть премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави после авиаудара Израиля по столице страны Сане. Как сообщает новостное агентство SABA, новым главой хуситского кабинета министров назначен Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабмина.

Ранее сообщалось, что устранение высокопоставленного чиновника было спланированным. По данным израильской стороны, жертвами атаки также стали министр обороны страны Мухаммед Насер аль-Атыфи и начальник штаба хуситов в Сане Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари. Все они собрались в одном месте, чтобы послушать выступление лидера движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машата. Вскоре по этой точке был нанесен удар.

Израиль атаковал Сану в четверг, 28 августа. Тогда близкий к семье главы кабмина источник сообщал, что жертвами авиаудара стали еще три человека.

