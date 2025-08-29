Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:02, 29 августа 2025Мир

Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

Премьер-министр правительства хуситов погиб при израильском авиаударе по Сане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Йемена Сане привел к гибели главы созданного на подконтрольных территориях шиитским военно-политическим движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам йеменского источника, близкого к семье погибшего, в результате израильского авиаудара также погибли еще три человека.

14 августа сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Работа аэропорта была приостановлена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

    Ученые случайно скрестили русскую и американскую рыбу и получили хищника нового типа

    Медсестра занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни

    Родственники бойцов ВСУ вышли на протест из-за издевательств над военными

    Шойгу заявил о планах Запада вернуть НАТО в Афганистан

    Россиянка описала страну Латинской Америки фразой «как свидание с парнем с другой планеты»

    Мошенники начали подделывать чаты в WhatsApp

    Торчащие из чемодана ноги помогли полицейским раскрыть преступление

    Во Франции назвали помеху в отношениях России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости