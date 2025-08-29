Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

Премьер-министр правительства хуситов погиб при израильском авиаударе по Сане

Авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Йемена Сане привел к гибели главы созданного на подконтрольных территориях шиитским военно-политическим движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам йеменского источника, близкого к семье погибшего, в результате израильского авиаудара также погибли еще три человека.

14 августа сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Работа аэропорта была приостановлена.