Геологи заявили о зарождении зоны мегаземлетрясений в Атлантическом океане

Nature Geoscience: Под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

Под Атлантическим океаном в настоящий момент формируется новый тектонический разлом, который в будущем может стать источником мегаземлетрясений и цунами. Об этом сообщает Nature Geoscience.

По данным геологов, землетрясение, которое произошло в 1969 году в Португалии, проявило черты, характерные для зон субдукции, где сходятся литосферные плиты, несмотря на отсутствие таковой в этом районе.

Ученые сопоставили данные наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от европейской страны и обнаружили признаки расслоения мантии.

Авторы исследования считают, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы и постепенно ослабляла их. В итоге была образована новая значительная зона субдукции в Атлантическом океане.

Ранее землетрясение в Дагестане повредило самое древнее медресе Европы. Из-за сейсмотолчков здание в селе Цахур пошло трещинами. Возраст сооружения насчитывает 950 лет. Землетрясение произошло 27 августа в 41 километре к северо-западу от Дербента. Его магнитуда составила 6. Очаг залегал на глубине 12 километров.