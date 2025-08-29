Экономика
19:53, 29 августа 2025

Землетрясение повредило самое древнее медресе Европы

Случившееся в Дагестане землетрясение повредило самое древнее медресе Европы
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

В Дагестане повреждено самое древнее в Европе медресе. Об этом сообщает портал IslamDag.ru.

Медресе в селе Цахур пострадало в ходе землетрясения. Из-за сейсмотолчков здание пошло трещинами. Возраст сооружения насчитывает 950 лет. Как уточнили в муфтияте, медресе функционировало в качестве мечети, но появившиеся повреждения ставят под сомнение дальнейшее использование постройки. Накануне в медресе были проведены противоаварийные работы. Заведение нуждалось в капремонте еще до землетрясения. Теперь специалисты оценивают сумму причиненного ущерба.

Землетрясение произошло в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента. Его магнитуда составила 6,0. Очаг залегал на глубине 12 километров. Сейсмическая активность не стала поводом для прекращения футбольного матча. Один из афтершоков произошел в разгар любительского турнира, в момент начала атаки. Футболист потерял равновесие и упал на землю.

