Момент землетрясения в Дагестане попал на видео

Момент землетрясения в Дагестане смогли зафиксировать на камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры публикует портал Ura.ru.
В разгар землетрясения, как сообщается, вела запись одна из камер видеонаблюдения на юге республики. Когда начались подземные толчки, объектив камеры сильно затрясся, кругом поднялись клубы пыли. Слышались громкое дребезжание и гул.
Землетрясение увековечили и на записи футбольной трансляции. Как передает РИА Новости, сейсмическая активность дала о себе знать во время любительского турнира между местными командами «Магма» и «Азерпетрол». Один из афтершоков произошел в момент начала атаки «Магмы»: футболист потерял равновесие и упал на землю. Возгласы комментаторов «землетрясение» не создали панику — несмотря на подземные толчки игроки продолжили матч. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Как сообщалось, землетрясение произошло в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента. Его магнитуда составила 6,0. Очаг залегал на глубине 12 километров. Население республики призывают держаться вдали от окон, отказаться от пользования лифтами и остерегаться падающих конструкций.