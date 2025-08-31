Мир
Канцлер ФРГ оценил сроки завершения конфликта на Украине

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам политика, у войн в истории обычно два исхода — военное поражение или экономическое истощение сторон. Однако, как отметил Мерц, ни Россия, ни Украина сейчас к этому не приблизились. «Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться еще долго», — сказал канцлер.

По словам политика, Германия и союзники стремятся завершить конфликт как можно скорее, однако «точно не ценой капитуляции Украины». Мерц подчеркнул, что сдача Киева означала бы утрату независимости страны и создала бы угрозу для других государств.

«Войну можно было бы закончить уже завтра, если бы Украина капитулировала. Но тогда послезавтра на очереди окажется следующая страна, а еще через день — мы сами. Это не вариант», — заявил канцлер.

Ранее канцлер Германии заявил, что страна находится в конфликте с Россией. Он обвинил Москву в кибератаках, дестабилизации через соцсети и давлении на общественное мнение.

