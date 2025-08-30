Мир
23:07, 29 августа 2025Мир

Канцлер ФРГ заявил о нахождении страны в состоянии конфликта с Россией

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Германия сейчас находится в состоянии конфликта с Россией. С таким утверждением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в беседе с телеканалом LCI.

Политик обвинил Россию в дестабилизации ФРГ, а также в том, что Москва якобы проводит регулярные операции по вмешательству через соцсети. «Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал Мерц.

По его словам, разведывательные службы ежедневно сообщают ему о том, что Россия проводит атаки на инфраструктуру и воздействует на общественное мнение. Он также согласился с высказыванием лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что президент России Владимир Путин «хищник у ворот» Европы.

Ранее Мерц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться еще много месяцев.

