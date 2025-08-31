Мир
Накануне выборов внезапно ушли из жизни кандидаты «Альтернативы для Германии»

Четыре кандидата от АдГ ушли из жизни накануне выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Niklas Treppner / picture alliance / Getty Images

Сразу четыре кандидата от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) внезапно ушли из жизни накануне выборов в Северном Рейне-Вестфалии. Инцидент на своей странице в соцсети Х комментирует директор института государственных финансов Ганноверского университета в ФРГ Стефан Хомбург.

По словам ученого, такое совпадение «статистически практически невозможно». При этом кандидатов АдГ одномоментно лишились немецкие города Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге.

Ранее лидер АдГ Алис Вайдель возмутилась многомиллиардными тратами немецких властей на Украину.

