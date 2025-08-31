Бывший СССР
07:44, 31 августа 2025Бывший СССР

Российский военный раскрыл число уничтожаемых за день расчетов дронов ВСУ

Позывной Сава: ВС РФ уничтожают до десяти расчетов БПЛА ВСУ под Константиновкой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил России при хороших условиях уничтожают до десяти вражеских расчетов беспилотников в день под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам РИА Новости сообщил командир отряда БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Сава.

Как отметил он, борьба в небе продолжается, расчеты противника размещаются на расстоянии десяти и более километров от фронта, в зависимости от подразделения и уровня подготовки личного состава.

По словам военного, на этом направлении сегодня заметно высокое скопление украинских дронов: ВСУ делают ставку на сдерживание сил подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сава также рассказал, что командование противника считает Константиновский участок фронта важнейшим, именно поэтому враг перекидывает туда дополнительные отряды операторов беспилотников.

Ранее стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке. Этот подход позволяет сохранить жизни бойцов и не дает ВСУ закрепляться на новых рубежах.

