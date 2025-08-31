Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 31 августа 2025Мир

Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

Bild: Германия отказалась от идеи посылать свои войска на Украину
Андрей Шеньшаков

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия решила не посылать свои войска на Украину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местное издание Bild.

По информации источника, Берлин не верит во встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, пока неизвестно, какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп.

«Но даже, если между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено помогать в первую очередь деньгами. Власти сомневаются, будет ли вообще размещение западных солдат после отказа Трампа участвовать в этом», — пишут эксперты.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что только экономические причины могут «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Журналист обвинил ЕС в стремлении втянуть Европу в войну с Россией

    Последствия для России от сближения Китая и Индии объяснили

    Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

    В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

    Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

    В Белоруссии начались учения ОДКБ

    Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

    Власти Германии захотели ввести жесткие санкции против безработных

    В Болгарии заявили об отсутствии ресурсов для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости