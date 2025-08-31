Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

Bild: Германия отказалась от идеи посылать свои войска на Украину

Германия решила не посылать свои войска на Украину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местное издание Bild.

По информации источника, Берлин не верит во встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, пока неизвестно, какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп.

«Но даже, если между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено помогать в первую очередь деньгами. Власти сомневаются, будет ли вообще размещение западных солдат после отказа Трампа участвовать в этом», — пишут эксперты.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что только экономические причины могут «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.