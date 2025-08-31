Трамп решил подписать указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Трамп подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать исполнительный указ, предусматривающий принятие ряда мер по пресечению фальсификаций на выборах в стране. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Кроме того, Трамп заявил, что не должно быть никакого голосования по почте. Исключения предусмотрены для тех, кто тяжело болен, или для находящихся далеко военных. В остальных случаях необходимо использовать только бумажные бюллетени.

Ранее Трамп рассказал об «очень интересном» заявлении президента РФ Владимира Путина. «Он сказал, что ваши выборы [2022 года, на которых победил экс-лидер США Джо Байден] были сфальсифицированы, потому что у вас голосование по почте», — поделился глава Белого дома. По его словам, российский лидер отметил, что невозможно одновременно иметь честные выборы и проводить почтовое голосование.