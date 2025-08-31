В Кремле заявили о продолжении спецоперации на Украине

Песков: Россия не видит стремления Украины к урегулированию и продолжает СВО

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), поскольку не видит стремления Украины к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока мы не видим в этом взаимности из Киева — продолжаем специальную военную операцию», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он выразил уверенность, что украинский курс на продолжение конфронтации с Россией ошибочен и приведет Киев к печальным последствиям.

Песков также поблагодарил от лица Москвы президента США Дональда Трампа за содействие по урегулированию на Украине. По его словам, усилия американского лидера невозможно переоценить.