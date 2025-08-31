Кремль благодарен президенту США Дональду Трампу за усилия по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Усилия Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что Россия признательна американскому президенту.
Кроме того, подход европейских стран к решению конфликта очень контрастирует с действиями США и России, добавил Песков. По его словам, лидеры стран Европы «не унимаются», и европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд».
При этом Песков отметил, что со стороны Украины не наблюдается стремления к урегулированию конфликта дипломатическим путем, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). В Кремле убеждены, что подход Украины ошибочен и приведет страну к печальным последствиям.