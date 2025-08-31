Россия
08:15, 31 августа 2025

В России отреагировали на слова Зеленского о гарантиях безопасности

Константинов назвал слова Зеленского о гарантиях безопасности эскалацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины. В разговоре с РИА Новости он заявил, что озвученные гарантии безопасности предполагают продолжение и эскалацию конфликта.

«Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать Вооруженные силы Украины и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах», — высказался Константинов.

Глава парламента Крыма также отметил, что в плане Киева абсолютно отсутствуют гарантии безопасности для России. Как указал Константинов, на границу РФ подсовывают «до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом».

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на требования Зеленского по гарантиям безопасности для страны. Слуцкий обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине и подчеркнул, что этому способствуют его требования.

