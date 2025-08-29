Зеленского обвинили в эскалации конфликта на Украине

Лидер ЛДПР Слуцкий: Требования Зеленского способствуют эскалации конфликта

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий обвинил Зеленского в эскалации конфликта на Украине и подчеркнул, что этому способствуют его требования.

«Сентенции Зеленского не про гарантии мира и безопасности. Скорее, про гарантии дальнейшей эскалации и продолжения войны. До последнего украинца и полного разрушения страны», — отметил депутат.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины, которые хотел бы получить Киев. Он заявил, что хотел бы видеть сохранение санкций против России и использование замороженных активов для восстановления республики.