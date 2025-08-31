В российском городе отец тайком устроил сыну ночной праздник в аквапарке

В Хабаровске отец ночью провел сына в аквапарк «Волна» в честь 11-летия ребенка

В Хабаровске мужчина провел своего 11-летнего сына в аквапарк «Волна» ночью, чтобы отметить день рождения ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Как выяснилось позднее, отец работает в комплексе и решил устроить для мальчика необычный сюрприз — они вдвоем плавали в бассейне и катались с горок.

После инцидента руководство аквапарка провело служебное расследование, однако сотрудника решили не наказывать.

