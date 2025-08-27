Лучший аквапарк в мире прослыл в сети «адом на земле» после видео с толпами туристов

Туристка посетила аквапарк Европы, который прослыл лучшим в мире, и записала видео с реальной обстановкой в нем. Ролик девушка опубликовала в TikTok.

Путешественница Кейтлин Колман отправилась в Siam Park в Коста-Адехе на острове Тенерифе, Испания, который неоднократно занимал первое место по популярности среди туристов по версии TripAdvisor. Плавая на надувном круге по аттракциону «Ленивая река Май Тай», она застряла в толпе других посетителей.

На опубликованные кадры попали сотни отдыхающих всех возрастов, вынужденных ждать возможности выбраться из воды часами. Ролик Колман стал вирусным в сети и собрал более 1,6 миллиона просмотров. «О боже, вот это я понимаю ад на земле», — написала Джина Рагаццоли в комментариях. «Siam Park абсолютно переоценен. Я потратил два часа, чтобы пройти "ленивую реку" и прокатиться всего на четырех аттракционах за весь день», — сообщил другой пользователь.

Ранее российский путешественник посетил аквапарк в Европе и описал его фразой «персонал смотрит на девушек за деньги». Главным разочарованием он назвал большое количество мигрантов среди сотрудников парка.