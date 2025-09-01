Адвокат раскрыла детали вступившего с 1 сентября закона о штрафах за передачу сим-карты

Адвокат Яковлева: С 1 сентября нельзя передавать сим-карты посторонним

С 1 сентября вступает в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Детали рассказывает адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева, передает РИА Новости.

Адвокат отметила, что покупать сим-карты для близких родственников можно, и передавать уже действующие карты. Речь о супругах, детях, родителях, братьях, сестрах, бабушках, дедушках и внуках. А вот передача сим-карт соседям, коллегам, друзьям и посторонним — запрещена.

Яковлева отмечает, что передавать карту для личного звонка на короткое время можно. Кроме того, можно отдать телефон и сим-карту правоохранителям для оперативных звонков.

