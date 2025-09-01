Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 800 человек

Reuters: Из-за землетрясения в Афганистане не выжило 800 человек, ранены 2800

Число жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. Новые данные со ссылкой на местные власти приводит Reuters.

Как сообщает агентство, в результате катастрофы, ударившей по Афганистану, не стало более 800 граждан. За несколько часов цифра выросла на 200 человек. Число пострадавших увеличилось более чем на тысячу человек: ранеными на данный момент признано 2,8 тысячи жителей. Тела извлекают из-под завалов, раненых доставляют в больницы на вертолетах. Поиски выживших продолжаются.

Землетрясение произошло ночью. Подземные толчки были зарегистрированы в горной провинции Кунар, в 30 километрах от города Джелалабад на границе с Пакистаном. Очаг залегал на глубине 8 километров. Магнитуда землетрясения достигла 6, а разрушения охватили округа Нургал, Чапа-Дара Ватапур, Маноги и Соккай. Впоследствии произошло два афтершока силой 5,2 и 4,7. Это землетрясение стало для Афганистана мощнейшим за последние два года.