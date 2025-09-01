Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 1 сентября 2025Экономика

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 800 человек

Reuters: Из-за землетрясения в Афганистане не выжило 800 человек, ранены 2800
Виктория Клабукова

Фото: Hedayat Shah / AP

Число жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. Новые данные со ссылкой на местные власти приводит Reuters.

Как сообщает агентство, в результате катастрофы, ударившей по Афганистану, не стало более 800 граждан. За несколько часов цифра выросла на 200 человек. Число пострадавших увеличилось более чем на тысячу человек: ранеными на данный момент признано 2,8 тысячи жителей. Тела извлекают из-под завалов, раненых доставляют в больницы на вертолетах. Поиски выживших продолжаются.

Землетрясение произошло ночью. Подземные толчки были зарегистрированы в горной провинции Кунар, в 30 километрах от города Джелалабад на границе с Пакистаном. Очаг залегал на глубине 8 километров. Магнитуда землетрясения достигла 6, а разрушения охватили округа Нургал, Чапа-Дара Ватапур, Маноги и Соккай. Впоследствии произошло два афтершока силой 5,2 и 4,7. Это землетрясение стало для Афганистана мощнейшим за последние два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Экс-глава МИД Австрии назвала Зеленского и лидеров ЕС гномами

    Находившегося в розыске по делу о пытках на автомойке россиянина отправили в СИЗО

    Кремль опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

    На границе двух враждовавших стран застрелили несколько человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости