11:56, 1 сентября 2025

Дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «полина борисова»

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Борисова показала фигуру в купальнике после пластики. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

18-летняя наследница знаменитости снялась, сидя на расстеленном на песчаном пляже полотенце. Она позировала в черном бикини с белой окантовкой из ткани в рубчик. Комплект состоял из топа с глубоким декольте и трусов с заниженной талией. Также девушка надела браслет на ногу и распустила волосы.

Известно, что ранее она скорректировала грудь, талию и ягодицы посредством пластической хирургии. «Вообще-то, я ожидала худшего, но все хорошо. Эта операция отняла больше нервов, чем ринопластика», — заявила дочь Борисовой в интервью изданию Starhit.

В августе старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в купальнике.

