Дочь Веры Брежневой показала фигуру в бикини

24-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в бикини

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в купальнике. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летний инфлюэнсер поделилась снимком, на котором позировала в белом бикини с изображением клубники. На размещенном кадре видно, что девушка также надела солнцезащитные очки, а волосы распустила. Из аксессуаров на ней были несколько золотых браслетов.

В августе 2021 года Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.