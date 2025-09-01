Экс-глава МИД Австрии назвала Зеленского и лидеров ЕС гномами

Кнайсль сравнила Зеленского и европейских лидеров с гномами из Белоснежки

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа с персонажами сказки о Белоснежке. Об этом она заявила в интервью для ТАСС.

«Когда я увидела список — семь имен, — первая мысль была: "Семь гномов". Потом и многие журналисты в СМИ писали о семи гномах. Только где же Белоснежка? Уж точно не [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен... Только те гномы, вероятно, были милее», — сказала Кнайсль.

Она также выразила недоумение по поводу присутствия на встрече некоторых лидеров, в частности президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По ее мнению, состав делегации во многом продиктован личными симпатиями и знакомствами Трампа. «Выбор был довольно странным», — добавил экс-глава МИД.

При этом Кнайсль считает, что делегацию можно было бы сократить до трех-четырех человек, включив только тех, чья роль более напрямую связана с украинской повесткой.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.