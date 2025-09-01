Россия
Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Владимир Зеленский вряд ли будет участвовать в урегулировании конфликта на Украине, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Его слова передает РИА Новости.

«У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения», — сказал Степашин, комментируя возможную будущую встречу по урегулирования ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее также сообщал, что не уверен, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится.

До этого Степашин заявил, что встреча президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа станет первым серьезным шагом к миру на Украине. Он уточнял, что это произойдет, если стороны «найдут взаимопонимание».

