Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

Глава МАГАТЭ Гросси поддержал продолжение диалога с Россией по ЗАЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (...) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.

Глава организации подчеркнул, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».

Ранее стало известно, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.

