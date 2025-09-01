Художник «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев умер на Украине

Художник «Острова сокровищ» Радна Сахалтуев умер в Киеве в возрасте 90 лет

Художник культовых мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что у 90-летнего Сахалтуева были проблемы с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сердце мультипликатора перестало биться, когда он находился у себя дома в Киеве, где проживал долгие годы.

Он сотрудничал со многими крупными студиями, иллюстрировал книги в издательстве «Юность». Радна Филиппович был выпускником московского Института кинематографии (ВГИК), а после окончания учебного заведения в 1961 году попал по распределению на работу на студию «Киевнаучфильм».

