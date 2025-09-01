В Израиле захотели поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир захотел поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов. Об этом пишет израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

Накануне активистка планировала новую попытку прорвать блокаду сектора Газа по морю.

Уточняется, что премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху будет представлена стратегия. Она подразумевает задержание активистов и помещение их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.