Мир
00:20, 1 сентября 2025Мир

В Израиле захотели поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Israel Hayom: Израиль захотел поместить Тунберг в тюрьму для террористов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: IMAGO / Malton Dibra / Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир захотел поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов. Об этом пишет израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

Накануне активистка планировала новую попытку прорвать блокаду сектора Газа по морю.

Уточняется, что премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху будет представлена стратегия. Она подразумевает задержание активистов и помещение их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.

    Все новости