Кремль опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к сбою системы навигации при посадке самолета с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии. Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале без доказательств говорится, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.

«Ваша информация неверна», — сообщил газете официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.