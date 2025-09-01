Назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей регион

МВД России: Подмосковье стало лидером по числу пешеходов, нарушающих ПДД

Московская область стала лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Уточняется, в Подмосковье за предыдущий год число пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, превысило 118 тысяч. На втором месте — Москва (95,6 тысячи).

Помимо этого, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2024 год зафиксировано свыше 68,7 тысячи пешеходов, нарушивших ПДД, отметили в министерстве.

