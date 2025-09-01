Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:55, 1 сентября 2025Россия

Назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей регион

МВД России: Подмосковье стало лидером по числу пешеходов, нарушающих ПДД
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Московская область стала лидером по количеству пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Уточняется, в Подмосковье за предыдущий год число пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, превысило 118 тысяч. На втором месте — Москва (95,6 тысячи).

Помимо этого, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2024 год зафиксировано свыше 68,7 тысячи пешеходов, нарушивших ПДД, отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Камчатском крае не удалось спасти 9-летнюю девочку, еще семь человек пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

    Названы организаторы расправы над принцессой Дианой

    Опаздывающий мужчина жестоко отомстил перекрывшей дорогу с парковки скандалистке

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей регион

    Глава ЕК сообщила о «четком плане» Евросоюза по отправке военных на Украину

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Иностранным агентам полностью запретили заниматься образованием россиян

    Неизвестный протаранил ворота генконсульства России в Австралии

    Пара шесть лет ездила в машине с останками маленького ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости