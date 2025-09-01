Экономика
07:37, 1 сентября 2025Экономика

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в России

Фрезеровщик и водитель бензовоза стали самыми высокооплачиваемыми профессиями
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Фрезеровщик и водитель бензовоза стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».

Летом 2025-го по сравнению с прошлым годом наиболее востребованной в стране оказалась вакансия слесаря: средняя зарплата по ней составляет 97133 рубля в месяц.

По словам аналитиков, самой высокооплачиваемой стала вакансия фрезеровщика (зарплата — 159 861 рубль в месяц). Между тем, в категории транспорта и логистики наиболее востребованы курьеры (зарплата — 146 297 рублей в месяц). Также высокооплачиваемой вакансией стал водитель бензовоза (зарплата — 222 581 рубль в месяц).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал правительство ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Это, по мнению парламентария, будет и оказанием материальной помощи и проявлением признательности учителям, а также повысит престиж их профессии.

    Все новости