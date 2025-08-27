Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:38, 27 августа 2025Экономика

В России предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Депутат Госдумы Чернышов призвал ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором предложил ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Чернышов уточнил, что призвал ввести ежегодную выплату в размере одного базового оклада. Инициатива позволит оказать разовую материальную помощь, а также проявит признательность учителям и повысит престиж их профессии.

«Поддержка педагогов сегодня — это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны», — отметил депутат.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей в неделю за ставку зарплаты с учетом их специальности. На одну ставку предполагается работать 18 часов в неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Зеленского уличили в попытке отомстить Трампу за провал в Овальном кабинете

    Опубликовано снятое дроном видео с Наговициной у пика Победы

    Стало известно о возможном свидании Джеффри Эпштейна и принцессы Дианы

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

    Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

    В России предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

    Раскрыто число получающих пенсию по старости досрочно россиян

    Девушка выпила 2,5 литра воды за раз и пожаловалась на ужасное последствие

    В США высказались об отношении Путина к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости