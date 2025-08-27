В России предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Депутат Госдумы Чернышов призвал ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором предложил ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Чернышов уточнил, что призвал ввести ежегодную выплату в размере одного базового оклада. Инициатива позволит оказать разовую материальную помощь, а также проявит признательность учителям и повысит престиж их профессии.

«Поддержка педагогов сегодня — это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны», — отметил депутат.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей в неделю за ставку зарплаты с учетом их специальности. На одну ставку предполагается работать 18 часов в неделю.