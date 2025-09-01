Россия
13:58, 1 сентября 2025Россия

Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

Ura.ru: В школах Нижневартовска запретили носить хиджабы и никабы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стал еще одним городом России, власти которого запретили носить в школах религиозную одежду и атрибутику, в том числе мусульманские головные уборы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой не местный департамент образования.

Как уточнили в ведомстве, новый стандарт вступает в силу с 3 сентября. «С учетом нового ГОСТа внесены изменения в локальные акты, в которых установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов», — пояснила журналистам в директор департамента образования Оксана Серебренникова.

Агентство добавило, что мэрия Нижневартовска разослала по школам письма с разъяснениями новых правил. Сейчас классные руководители знакомят с документами родителей.

Ранее сообщалось, что за появление на уроках в хиджабах и никабах будут наказывать школьников Нефтеюганска. Об этом предупредили в рабочем чате родителей учеников одной из школ.

    Все новости