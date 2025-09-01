Бывший СССР
На Украине раскрыли подробности «русского следа» в деле Парубия

«5 канал»: Спецслужбы РФ якобы шантажировали подозреваемого в убийстве Парубия
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Российские спецслужбы якобы шантажировали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия жителя Львова информацией о местонахождении тела его сына в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на источники.

По информации издания, мужчине якобы приказали убить «любого известного украинского политика». Его выбор пал на Парубия, потому что знал, где тот живет.

Уточняется, что подозреваемый готовился к операции в течение года. У него также было для этого три машины, которые засекли по камерам.

Днем 30 августа неизвестный застрелил во Львове Андрея Парубия. Позже, в ночь на 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого.

