Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:13, 1 сентября 2025Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в трех городах Татарстана

Опасность атаки БПЛА объявили в Казани, Нижнекамске и Елабуге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщило МЧС России, передает РИА Новости.

До этого угрозу атаки беспилотников ввели в Татарстане. Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в Казани.

Граждан призвали спуститься в укрытие (подвал, паркинг), не подходить к окнам и быть бдительными.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

    На Украине рассказали о давлении Трампа на Зеленского после саммита ШОС

    Опасность атаки БПЛА объявили в трех городах Татарстана

    На Западе заявили о недовольстве США из-за решения Индии по России

    В Финляндии проведут флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

    Названы организаторы расправы над принцессой Дианой

    Опаздывающий мужчина жестоко отомстил перекрывшей дорогу с парковки скандалистке

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей регион

    Глава ЕК сообщила о «четком плане» Евросоюза по отправке военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости