Опасность атаки БПЛА объявили в трех городах Татарстана

Опасность атаки БПЛА объявили в Казани, Нижнекамске и Елабуге

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщило МЧС России, передает РИА Новости.

До этого угрозу атаки беспилотников ввели в Татарстане. Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в Казани.

Граждан призвали спуститься в укрытие (подвал, паркинг), не подходить к окнам и быть бдительными.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»).