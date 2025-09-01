Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Росавиация: В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

30 августа в сочинском аэропорту объявили режим «Ковер» — аэропорт временно не принимал и не выпускал рейсы. Задержано было более 18 рейсов: девять на прилет и девять на вылет.

Ранее, 26 августа, ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани.