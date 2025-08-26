Кореняко: В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил он.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что ограничения на полеты воздушных судов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Аналогичные меры были введены и в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова.

Вечером 25 августа аэропорт Волгограда временно ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов. Так, меры принимались в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.