Временные ограничения ввели в аэропортах двух российских городов

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

24 августа санкт-петербургский аэропорт Пулково временно ограничил работу спустя семь часов после того, как предыдущие ограничения были сняты.

Ранее, 23 августа, в результате обезвреживания беспилотного летательного аппарата над жилым комплексом «Огни Залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга получили повреждения два окна.